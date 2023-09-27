وفاة 20 شخصًا في تفشي جديد لوباء الكوليرا في زيمبابواي

أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي اليوم، وفاة 20 شخصًا في تفشي جديد لوباء الكوليرا.

إقرا أيضًا: الصحة العالمية: عدد حالات الكوليرا في العالم ارتفع بأكثر من الضعف

وأوضح وزير الصحة الزيمبابوي دوغلاس مومبشورا في تصريحات صحافية، أن الوباء ضرب منطقة بوهيرا بمنطقة مانيكالاند، مشيرًا إلى أن التفشي بدأ منذ 26 أغسطس الماضي.

إقرا أيضًا: الصحة العالمية تُحذر 24 دولة من تفشي وباء “الكوليرا” بين مواطنيها

ووفقًا لوزارة الصحة ورعاية الطفل، فإن البلاد سجلت 4160 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، مع 20 حالة وفاة مؤكدة و94 حالة وفاة مشتبه بها منذ فبراير الماضي.

إقرا أيضًا:

الصحة العالمية تعلن نفاد مخزون لقاحات الكوليرا