تشكيل ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة لاس بالماس.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ودفع أنشيلوتي بإبراهيم دياز أساسيا في تشكيل ريال مدريد للمرة الأولى، منذ عودة اللاعب الإسباني إلى قلعة البرنابيو عقب انتهاء إعارته مع ميلان.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كيبا - ألابا - ناتشو - ميندي - روديجر - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - إبراهيم دياز - خوسيلو - رودريجو

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

أما لاس بالماس حصد 5 نقاط فقط على مدار 6 مباريات بالليجا، ويستقر في المركز السابع عشر.