روسيا: الولايات المتحدة بدأت العمل على نقل أنظمة صاروخية إلى أوروبا

أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة قد بدأت العمل على نقل أنظمة صاروخية إلى أوروبا كانت محظورة سابقا بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي قوضتها واشنطن عمدا".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التدريبات المشتركة للبحريتين الدنماركية والأميركية في جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، حيث تم نقل نظام إطلاق لصواريخ SM-6 إلى الجزيرة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن البحرية الأمريكية نشرت نظام إطلاق MK-70 بموجب هذه التدريبات، مضيفة أن هذه الخطوة تمثل استعراضاً للقدرات العسكرية الأمريكية وجزءًا من التدريبات العسكرية.

وأكدت زاخاروفا أن هذه التحركات تشكل قلقاً لروسيا، خاصةً في ظل قرارها السابق بتعليق نشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى. وأضافت أن روسيا تراقب بعناية كل الخطوات الأمريكية التي تساهم في زعزعة الاستقرار، وتشمل نقل هذه الأسلحة إلى المسرح الأوروبي.

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