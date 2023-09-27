القبض على متورطين في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمغرب

ألقت وحدة تابعة للأمن المغربي بإقليم طانطان القبض اليوم على ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن مغربي ومواطنان من دولة أفريقية، بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ووفقاً لبيان السلطات الأمنية في الإقليم، فقد تمت عملية الاعتقال بناءً على معلومات تفيد بأنهم كانوا يعتزمون تنظيم عملية للهجرة غير الشرعية. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على زورق مطاطي وثلاثة محركات بحرية بحوزتهم، بالإضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية.

تم وضع المتهمين تحت تصرف التحقيق القضائي لتحديد الارتباطات المحتملة لهم مع هذه الشبكة الإجرامية.

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