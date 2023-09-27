وزير الرياضة يشهد منافسات الرياضات الإلكترونية بدورة الألعاب الآسيوية

شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 (هانغتشو2022)، منافسات الرياضات الالكترونية، التي أقيمت اليوم، ضمن الدورة في صالة الرياضات الالكترونية بمدينة هانغتشو الصينية.

وكان فريق الرياضات الالكترونية، والمكون من: مشعل البراك، ونواف السالم، ونواف الخويطر، وعبدالعزيز المبارك، وأجواد وزان، ونواف الجعيد، قد وصلوا لربع نهائي منافسات لعبة (ليج أوف ليجندز)، وخسروا من المنتخب الكوري بنتيجة (0 ـ 2 ).

فيما تواجد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي، في مباراة المنتخبين السعودي والإيراني لكرة اليد التي جرت اليوم ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لمنافسات كرة اليد على صالة مركز الرياضات بجامعة (gongshang) بهانغتشو وانتهت بالتعادل 23 – 23، ليفقد الأخضر فرصة التأهل للدور الثاني من المسابقة، حيث تأهل عن هذه المجموعة كل من المتصدر المنتخب الياباني ووصيفه الإيراني بفارق الأهداف عن الأخضر السعودي.

وفي منافسات كرة الطاولة تأهل لاعبا الأخضر علي الخضراوي وتركي المطيري لدور الـ32 من منافسات الفردي، عقب تغلبهما في منافسات دور الـ64 من المسابقة التي جرت اليوم، إذ كسب الخضرواي نظيره الباكستاني "خان شاه" بأربعة أشواط مقابل واحد، فيما فاز المطيري على نظيره المنغولي "جانخوياج أود" بنتيجة 4-3.

وحققت الفارسة السعودية، سامنثا الصيفي، 57.706 نقاط في الجولة الثانية المؤهلة لنهائي الترويض ضمن مسابقات الفروسية بالدورة التي أقيمت اليوم في ميدان الفروسية بهانغتشو، وكانت قد حققت في المنافسات التي جرت أمس 57.617 نقطة لتنال بذلك المركز الـ29 في جدول الترتيب العام.