بوتين يأمر الحكومة الروسية بمراقبة استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أمراً للحكومة الروسية بمراقبة استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة. يأتي هذا القرار في إطار جهوده لفرض توازن على السوق بعد فرض حظر مؤقت على تصدير البنزين والديزل.

وأكد بوتين أن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة، وأشار إلى أن مراجعة ضرائب قطاع النفط هي واحدة من الخيارات المطروحة.

وفي الخامس من الشهر الحالي، فرضت الحكومة الروسية حظراً مؤقتاً على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول، باستثناء مجموعة من الدول الأربع السابقة في الاتحاد السوفيتي. وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وبدأت الأسعار في الارتفاع من جديد بعد إعلان تخفيف القيود في بادئ الأمر على الرغم من تراجعها في بورصة السلع المحلية.

وقال بوتين: "اتخذنا الإجراءات، لكن الأسعار تستمر في الارتفاع... المستهلكون بحاجة إلى نتائج".

وأضاف: "أدعوكم للتعامل مع هذه الأحداث بشكل أسرع".

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