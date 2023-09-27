“هاوي” تستعد للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م

أكملت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة استعداداتها للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م، للتوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة بالهوايات .

وتأتي مشاركة هاوي في هذه التظاهرة الحضارية التي يجسدها معرض الرياض الدولي للكتاب عبر تجاربه الثقافية والفريدة لزواره، بما يتكامل مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز أثر الهوايات الثقافية في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة.

وتشارك في فعاليات الجناح الذي سيبدأ في استقبال زواره مع بداية المعرض غداً ، أندية فكرة وكفاءات وصباحات الجمعة وصفحات للقراءة، بجانب ناديي تنفّس والفصل الأول للكتابة، ونادي وسم للأدب بالإضافة إلى نادي عناقيد للفنون البصرية .

وتهدف هاوي من المشاركة إلى زيادة الوعي بمفهوم الهواية، وزيادة الوعي بجهود البوابة الوطنية للهوايات، كما تهدف إلى التوعية بالهوايات الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المعرض للتعرف على أندية هاوي الثقافية عن قرب .

وتعد البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال إنشاء أندية للهواة، وتسجيل العضويات، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية .