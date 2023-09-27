تعيين الإيطالي جويدو فينجا رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، تعيين الإيطالي جويدو فينجا رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

وقال نادي النصر في بيان: "قرر مجلس إدارة نادي النصر تعيين الإيطالي جويدو فينجاء رئيسًا تنفيذيًا؛ ليساهم في قيادة المرحلة المقبلة من نمو النادي، بيما يلبي تطلعات جماهير نادي النصر الكبيرة حول العالم، والمكانة التي يحتلها النادي على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف "يأتي تعيين فينجا ضمن استراتيجية نادي النصر لمواكبة التطور الكبير للرياضة السعودية؛ من خلال تعزيز قدرات النادي عبر استقطاب أبرز الخبرات الدولية؛ لدعم مستهدفات النادي والارتقاء بتنافسيته وتطوير القطاع الرياضى بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

مجلس إدارة نادي #النصر يُصـدر قرارًا بتعيين السيد جويدو فينجا رئيسًا تنفيذيًا للنادي ✍️ تعـرّف على السيـرة الذاتية للرئيس التنفيذي الجديد 💛 pic.twitter.com/8Y23LDlF8N — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 27, 2023

وتابع البيان "يعد فينجا أحد الأسماء البارزة على مستوى كرة القدم الأوروبية وكذلك في الشؤون الإدارية والاستراتيجية؛ ويمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وخارج القطاع الرياضي، حيث‏ كانت أبرز محطاته وأشهرها في نادي روما الإيطالي؛ وتدرج في مناصب متعددة هناك منذ عام 2013 حتى شغلٌ منصب الرئيس التنفيذي للنادي في عام 2018".

وأكمل "من أبرز محطاته المهنية أيضًا عمله كمدير عام في مجموعة ويند للاتصالات والعديد من المؤسسات المالية لعدة سنوات؛ إلى جانب خبرته في مجال شركات الإعلام والتغطيات التلفزيونية من خلال شراكته في "اير بي تي في" و "تيليكوم إيطاليا ميديا".

وواصل: "جويدو فينجا أيضًا عمل كبروفسور في "ريادة الأعمال" في جامعة لويس في روما".

وسيتولى السيد جويدو رسميًا منصبه كرئيس تنفيذي خلال الأيام القادمة.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم للأستاذ أحمد الغامدي نظرًا للعمل المميز الذي قدمه فى الفترة الماضية؛ مؤكدين على استمراره ضمن فريق عمل نادي النصر نظرًاً لكفاءته العالية والنجاحات التي حققها في الإدارة التنفيذية للنادي.