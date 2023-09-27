المسحل يرأس اجتماع لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

رأس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي تحت رئاسته، والذي استضافه الاتحاد السعودي بالرياض.

شهد الاجتماع حضور كامل أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة العديد من المقترحات المقدمة من بعض الاتحادات الأعضاء، وتلقت اللجنة تحديثًا شاملًا حول لوائح برنامج تعزيز الدعم المخصص من الاتحاد الآسيوي للاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية.

رئيس الاتحاد السعودي رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي ياسر المسحل يرأس اليوم الاجتماع الأول للجنة في الرياض.

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من جانبه أعرب المسحل عن سعادته باستضافة المملكة لفعاليات الاجتماع والذي يأتي ضمن جهود الاتحاد الآسيوي للارتقاء بكرة القدم في مختلف الدول الأعضاء.

كما ثمّن رئيس الاتحاد السعودي التعاون البنّاء بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم في القارة.