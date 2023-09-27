مسؤولة: تحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب خطوة إيجابية

تحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب يُعتبر خطوة إيجابية للأمن الغذائي العالمي، وذلك وفقًا لمسؤولة بارزة بالأمم المتحدة. ورغم هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن الجهود لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا بشأن ممر حبوب عبر البحر الأسود.

في يوليو الماضي، انسحبت روسيا من الاتفاق الذي وسطت فيه الأمم المتحدة والذي كان يسمح بشحن الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية. ومنذ ذلك الحين، أطلقت أوكرانيا ممرًا إنسانيًا مؤقتًا في محاولة لكسر الحصار الروسي.

وقد انطلقت سفينتان في الأيام القليلة الماضية من ميناء تشورنومورسك عبر القناة القريبة من سواحل رومانيا وبلغاريا.

تُرى أن هذا التحرك يهدف إلى توفير وسيلة بديلة لتصدير الحبوب، وهو أمر إيجابي جداً من أجل تلبية احتياجات الأسواق العالمية بالحبوب. ومع ذلك، يترتب على هذه الخطوة مخاطر مرتفعة ويتطلب المزيد من الجهود لضمان الاستدامة والنجاح.

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