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ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على كالياري في الدوري الإيطالي

27 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

نجح ميلان في قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على كالياري، اليوم الأربعاء.

أقيمت المباراة على ملعب "سردينيا ارينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

تقدم كالياري في الدقيقة 29 عن طريق زيتو لوفومبو، قبل أن يدرك ميلان التعادل عبر نواه أوكافور في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فيكايو توموري الهدف الثاني لميلان.

قبل أن يختتم روبن لوفتس تشيك الثلاثية في الدقيقة 60.

رفع ميلان، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والخامس في الموسم، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر إنتر ميلان، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع ضيفه ساسولو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.