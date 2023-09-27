ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على كالياري في الدوري الإيطالي

نجح ميلان في قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على كالياري، اليوم الأربعاء.

أقيمت المباراة على ملعب "سردينيا ارينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

تقدم كالياري في الدقيقة 29 عن طريق زيتو لوفومبو، قبل أن يدرك ميلان التعادل عبر نواه أوكافور في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فيكايو توموري الهدف الثاني لميلان.

قبل أن يختتم روبن لوفتس تشيك الثلاثية في الدقيقة 60.

ميلان يعود بانتصار ثمين خارج القواعد أمام كالياري 3-1 شاهد الأهداف#الدوري_الإيطالي#كالياري_ميلان#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/kXLgcSQwBV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 27, 2023

رفع ميلان، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والخامس في الموسم، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر إنتر ميلان، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء مع ضيفه ساسولو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.