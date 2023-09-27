لييبا.. انتشال جثامين 32 ضحية في الشرق

تم العثور على جثث 32 ضحية للعاصفة "دانيال" في المنطقة الشرقية، حسب إعلان جهاز طب الطوارئ والدعم - فرع طرابلس.

وأشار المركز إلى أن الفرق استخدمت طائرتي "درون" في عمليات البحث والانتشال، حيث تم تفتيش مناطق مختلفة في بحر جارجرامهن، ولكن لم يتم العثور على أي جثث في تلك المناطق. بعد ذلك، انتقل الفريق إلى منطقة الغدير جنوب مدينة البيضاء لاستكمال عمليات البحث.

من ناحية أخرى، أوضح مدير مركز طب الطوارئ والدعم - فرع طرابلس، محمد كبلان، أن المركز قدم الرعاية الصحية لـ 473 حالة في هذا اليوم، إلى جانب توزيع 56 سلة غذائية و19 حقيبة مدرسية ومواد تنظيف. كما قدم المركز الدعم للمركز الصحي في رأس الهلال وزوده بالأطقم والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأخيرًا، تم الإعلان عن إجراء حملة تعقيم لمستشفى النساء والولادة في درنة والمستشفى الميداني بكلية القانون، بالإضافة إلى إقامة عشرة تمركزات إسعاف في درنة، وقيام بدراسة لإنشاء تمركزات جديدة.