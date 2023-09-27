اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023 بالرياض

تبدأ اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023، الذي يستمر لثلاثة أيام في فندق الكروان بلازا في الرياض.

وقد أكد رئيس الجمعية، البروفيسور أمل الهاشم، أن هذا المؤتمر يعد إحدى المحطات العلمية الهامة في مسيرة الجمعية، حيث تسعى الجمعية للتواصل والتوثيق لخدمة المجتمع عمومًا ومستفيدي الطب الوراثي خصوصًا. وأكدت الجمعية على أهمية هذا المؤتمر العلمي على مستوى الطب الوراثي، سواء على الصعيدين المحلي والعالمي، وكيف يسهم في دعم الجهود الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي للجمعية، البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني، أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 20 متحدثًا من الخبرات الوطنية والعالمية، والذين يُعتمد عليهم لتحقيق نقلة علمية في مجال الخدمات الطب الوراثي في المملكة. وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.

وتم اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر تقدم من خلال رواد الأبحاث الجينية وأطباء الجينات والمهتمين بهذا التخصص بحقل الطب الوراثي من المستشفيات المتخصصة بمدن المملكة، بالإضافة إلى ساعات إضافية للورش التي تقام موازية للمؤتمر.

وأخيرًا، دعت الجمعية الراغبين في الاستفادة من المؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://conference.ssmg.org.sa/.