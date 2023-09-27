وزير الثقافة يعلن عن زيادة نسبة دعم التوظيف لأكثر من 160 وظيفة في مجالات متعددة

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن زيادة نسبة دعم التوظيف لأكثر من 160 وظيفة في مجالات متعددة ضمن الأنشطة الثقافية.

وأوضح أن نسبة دعم التوظيف ارتفعت من 30% إلى 50% لهذه المهن الثقافية في 286 نشاطاً مختلفاً.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وأكد أن المهن الثقافية التي تم دعمها تشمل مجموعة واسعة من مجالات الثقافة، بما في ذلك التراث، واللغة، والكتب والنشر، والمكتبات، وفنون الأزياء، والمسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والمتاحف، والفنون البصرية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، وفنون العمارة والتصميم.

وبحسب الوزير فأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز توطين القطاع الثقافي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع، وتعزيز المشاركة الوطنية في مختلف ميادين الثقافة والفنون.