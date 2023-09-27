أبها يُكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس الملك

أكمل نادي أبها عقد المتأهلين إلى دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتفوقه على نظيره هجر.

وفاز أبها على هجر بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، ونجح أحمد عبده في هز شباك هجر عند الدقيقة 93.

واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مرة أخرى، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أبها على هجر بنتيجة 1-0، ليكون آخر الصاعدين إلى ثمن نهائي بطولة كأس الملك.