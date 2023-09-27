أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الأربعاء، عن مواجهات قوية.

سُحبت قرعة دور الستة عشر من كأس الملك في استوديو قنوات SSC SPORTS الرياضية، الناقل الرسمي للبطولة.

ضم القرعة 16 فريقًا هم: الهلال والحزم، والاتفاق والتعاون والنصر والاتحاد والشباب والنجمة والأهلي وضمك والفيحاء والفيصلي والوحدة والفتح والخليج وأبها.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين كما يلي:

النجمة x الفيصلي

الخليج x ضمك

الفيحاء x الاتحاد

الأهلي x أبها

النصر x الاتفاق

الهلال x الحزم

الفتح x الشباب

التعاون x الوحدة