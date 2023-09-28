طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية وسيول على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إقرأ أيضًا: الطقس في السعودية.. بداية انخفاض درجات الحرارة في أكتوبر

كما توقع المركز في تقريره، تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

إقرأ أيضًا: انطلاق أولى رحلات “طائرة الأبحاث ودراسات الطقس”

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

إقرأ أيضًا:

تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء حالة الطقس