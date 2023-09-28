قرعة دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن مواجهة صعبة لمانشستر يونايتد.

ووضعت القرعة مانشستر يونايتد في صدام مع نيوكاسل يونايتد، على أن تقام المباراة بملعب "أولد ترافورد".

وكان نيوكاسل أطاح بمانشستر سيتي من الدور الثالث للبطولة بالفوز عليه 1-0 مساء أمس الأربعاء.

أما مانشستر يونايتد فكان تأهل على حساب كريستال بالاس بالفوز 3-0 أول أمس الثلاثاء.

ووقع ليفربول مع بورنموث في القرعة، فيما يلاقي أرسنال جاره وست هام يونايتد.

وتقام المباريات أسبوعيًا بدءًا من 30 أكتوبر المقبل، على ملعب الفريق الذي تم ذكر اسمه أولًا.

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية

*المباريات تقام على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

بورنموث × ليفربول

وست هام × أرسنال

مانسفيلد تاون × بورت فالي

إبسوتش تاون × فولهام

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

إيفرتون × بيرنلي

تشيلسي × بلاكبيرن

إيكستر سيتي × ميدلسبره