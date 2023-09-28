رائحة الثأر تفوح من مواجهة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين

يسعى النصر للثأر من نظيره الاتفاق عندما يتقابل الفريقان في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الجارية.

وسُحبت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد نهاية مباراة دور الـ32 مباشرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع النصر والاتفاق، على أن تقام المباراة نهاية أكتوبر المقبل.

وسيكون "العالمي" على موعد ثأري مع الاتفاق بعد أن خسر أمامه في انطلاقة الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين، أغسطس الماضي.

وانهزم النصر بنتيجة 1-2 على يد الاتفاق في مباراة أقيمت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الجولة الافتتاحية للدوري.

ورغم تقدم النصر وقتها مبكرًا بهدف السنغالي ساديو ماني، إلا أن الاتفاق رد بثنائية من روبن كايسون، وموسى ديمبلي.

ولم يخض كريستيانو رونالدو، قائد النصر، تلك المباراة بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الهلال بنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

هذه الهزيمة أسهمت في انطلاقة سيئة للنصر في الموسم الجاري، حيث خسر الفريق بعدها أيضًا على يد التعاون في الجولة الثانية.

لكن النصر استفاق، وحقق 5 انتصارات متتالية وضعته في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الرابع بـ16 نقطة.

وتتسم مباريات النصر والاتفاق بالإثارة في الفترة الأخيرة، حيث إن آخر 6 مباريات بين الفريقين في دوري المحترفين شهدت 4 تعادلات.