في غياب ميسي وحضور زيدان.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس الولايات المتحدة

خسر إنتر ميامي، الذي يضم ليونيل ميسي، مباراة نهائي كأس الولايات المتحدة على يد هيوستن دينامو بنتيجة 1-2، فجر اليوم الخميس، فيما غاب النجم الأرجنتيني عن المباراة.

وجاء غياب ميسي عن المباراة بسبب إصابة عضلية، فيما غاب أيضًا زميله جوردي ألبا للسبب نفسه.

وسجل هدفي هيوستن، جريفين دروسي في الدقيقة 24، وأمين باسي في الدقيقة 33.

وأحرز إنتر ميامي هدفه الوحيد في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني عن طريق جوزيف مارتينيز.

Our Open Cup journey comes to a close at #DRVPNKStadium #MIAvHOU pic.twitter.com/eKpuWxig66 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 28, 2023

وحضر المباراة عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وزين الدين زيدان، نجم ومدرب ريال مدريد السابق، وديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي.

وفشل إنتر ميامي في تحقيق لقب ثانٍ منذ انضمام ليونيل ميسي، حيث كان "البرغوث" الأرجنتيني قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل في أغسطس الماضي.