للمرة الرابعة.. السعودية تستضيف “سوبر جلوب”

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد لكرة اليد، صباح اليوم الخميس، استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" للمرة الرابعة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشرقية "الدمام".

وسبق للمملكة أن نظمت البطولة 3 مرات أعوام 2019، و2021، و2022.

4️⃣ | للمرة الـرابعة في موطن الأحداث الرياضية

🤾🏻‍♂️ | الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد

🌎 | 12 فريقاً يمثلون أبطال القارات السبـع

🗓️ | 7 -12 نوفمبر 2023#سوبر_جلوب_السعودية pic.twitter.com/dZxaKKPjA5 — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 28, 2023

ويشارك في النسخة الـ16 من البطولة 12 فريقا، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلي السعودية الخليج والنور.

تعد هذه هي المرة الثانية التي سيشارك فيها الفريقان، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية في جدة 2021، فيما شارك الخليج في النسخة 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالميا.

الأندية المشاركة في سوبر جلوب 2023

الخليج بطل الدوري السعودي

النور وصيف بطل الدوري السعودي

ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية

كيلسي البولندي بطل قارة أوروبا

النجمة البحريني بطل قارة آسيا

الأهلي المصري بطل قارة أفريقيا

سان فرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى

كال هيت الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي

جامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا

الكويت الكويتي بطل البطولة العربية

برشلونة الإسباني المشارك بدعوة من الاتحاد الدولي

فوكس برلين الألماني المشارك بدعوة من الاتحاد الدولي