أخبار الرياضة

للمرة الرابعة.. السعودية تستضيف “سوبر جلوب”

28 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
كأس سوبر جلوب
كأس سوبر جلوب

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد لكرة اليد، صباح اليوم الخميس، استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" للمرة الرابعة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشرقية "الدمام".

وسبق للمملكة أن نظمت البطولة 3 مرات أعوام 2019، و2021، و2022.

ويشارك في النسخة الـ16 من البطولة 12 فريقا، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلي السعودية الخليج والنور.

تعد هذه هي المرة الثانية التي سيشارك فيها الفريقان، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية في جدة 2021، فيما شارك الخليج في النسخة 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالميا.

الأندية المشاركة في سوبر جلوب 2023

الخليج بطل الدوري السعودي
النور وصيف بطل الدوري السعودي
ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية
كيلسي البولندي بطل قارة أوروبا
النجمة البحريني بطل قارة آسيا
الأهلي المصري بطل قارة أفريقيا
سان فرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى
كال هيت الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي
جامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا
الكويت الكويتي بطل البطولة العربية
برشلونة الإسباني المشارك بدعوة من الاتحاد الدولي
فوكس برلين الألماني المشارك بدعوة من الاتحاد الدولي