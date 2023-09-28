للمرة الرابعة.. السعودية تستضيف “سوبر جلوب”

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد لكرة اليد، صباح اليوم الخميس، استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" للمرة الرابعة.
وتقام البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشرقية "الدمام".
وسبق للمملكة أن نظمت البطولة 3 مرات أعوام 2019، و2021، و2022.
4️⃣ | للمرة الـرابعة في موطن الأحداث الرياضية
🤾🏻♂️ | الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد
🌎 | 12 فريقاً يمثلون أبطال القارات السبـع
🗓️ | 7 -12 نوفمبر 2023#سوبر_جلوب_السعودية pic.twitter.com/dZxaKKPjA5
— وزارة الرياضة (@gsaksa) September 28, 2023
ويشارك في النسخة الـ16 من البطولة 12 فريقا، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلي السعودية الخليج والنور.
تعد هذه هي المرة الثانية التي سيشارك فيها الفريقان، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية في جدة 2021، فيما شارك الخليج في النسخة 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالميا.
الأندية المشاركة في سوبر جلوب 2023
الخليج بطل الدوري السعودي
النور وصيف بطل الدوري السعودي
ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية
كيلسي البولندي بطل قارة أوروبا
النجمة البحريني بطل قارة آسيا
الأهلي المصري بطل قارة أفريقيا
سان فرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والوسطى
كال هيت الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والكاريبي
جامعة كوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا
الكويت الكويتي بطل البطولة العربية
برشلونة الإسباني المشارك بدعوة من الاتحاد الدولي
فوكس برلين الألماني المشارك بدعوة من الاتحاد الدولي