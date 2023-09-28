قرعة “سوبر جلوب” تضع النور مع الأهلي المصري وبرشلونة

أسفرت ظهر اليوم الخميس قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، عن مواجهات قوية للنور والخليج، ممثلي السعودية بالبطولة.

وأعلنت وزارة الرياضة، صباح اليوم الخميس، استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" للمرة الرابعة بعد أعوام 2019، و2021، و2022.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقًا خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشرقية "الدمام".

وتم تقسيم الفرق الـ12 إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 3 فرق.

ويلعب النور في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني، فيما جاء الخليج في المجموعة الثالثة مع كل من ماجديبورج الألماني وجامعة كوينزلاند الأسترالي.

نتائج قرعة بطولة "سوبر جلوب 2023"

المجموعة الأولى:

النور

الأهلي المصري

برشلونة الإسباني

المجموعة الثانية:

الكويت الكويتي

سان فرناندو الأرجنتيني

فوكس برلين الألماني

المجموعة الثالثة:

الخليج

ماجديبورج الألماني

جامعة كوينزلاند الأسترالي

المجموعة الرابعة:

كيلسي البولندي

النجمة البحريني

كال هيت الأمريكي