الحكومة الانفصالية في كاراباخ تعلن حل مؤسساتها اعتبارًا من يناير المقبل

قررت الحكومة غير المعترف بها في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، حل السلطات التابعة لها بعد هزيمتها من أذربيجان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أرمينية اليون الخميس، عن وثيقة وقعها رئيس الجمهورية سامفيل شهرامانيان.

تعتزم جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد، والتي تحكم منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز، أن تختفي من الوجود بداية من مطلع عام 2024، بعد أن وقع رئيس الجمهورية مرسوما بهذا المعنى صباح اليوم الخميس.

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وجاء في الوثيقة جمهورية ناجورنو كاراباخ (آرتساخ) لن يكون لها وجود" بداية من ذلك الحين، موضحة أن القرار تم اتخاذه بسبب "الوضع العسكري السياسي الحالي"، مشيرة إلى يهدف إلى حماية أمن وأرواح السكان في ناجورنو كاراباخ.

وكانت أذربيجان أجبرت جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد، والتي تحكم منطقة ناجورنو كاراباخ، على الاستسلام في الأسبوع الماضي، بعد قتال قصير ومكثف، وهو الامر الذي سمح لباكو أخيرًا بتأكيد سيادتها الكاملة على ناجورنو كاراباخ.