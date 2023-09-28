جاريث بيل يدعم الملف البريطاني لاستضافة “يورو 2028”

يدعم جاريث بيل، نجم توتنهام هوتسبير وريال مدريد سابقًا، ملف بريطانيا وأيرلندا لاستضافة كأس أمم أوروبا "يورو 2028"، حيث سينضم للوفد الويلزي الذي سيقدم الملف في جنيف الشهر المقبل.

واعتزل بيل، أكثر لاعب ويلزي خاض مباريات مع المنتخب والهداف التاريخي له، كرة القدم في يناير الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، حيث توج بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

ويقدم بيل المساعدة لويلز في ملفها المشترك مع إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا وأيرلندا لاستضافة يورو 2028.

وتتنافس تركيا أيضا على تنظيم البطولة، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي في جنيف يوم 10 أكتوبر المقبل حيث سيكون بيل حاضرا.

وقال نويل موني الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي لكرة القدم "نتمنى أن ينجح ملفنا، وجاريث بيل جزء لا يتجزأ من الاتحاد الويزلي ومما نفعله، وتم اختياره ليكون أحد الوجوه التي ستقدم الملف، جاريث مشهور عالميا، يمكنك ركوب سيارة أجرة في سيدني أو بيرو، وإذا ذكرت أنك من ويلز سيقولون لك جاريث بيل، إنه رد فعل فوري".