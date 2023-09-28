الجبير يلتقي ممثلي المنظمات الإسلامية بجمهورية سورينام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في عاصمة جمهورية سورينام باريماروبو، ممثلي المنظمات الإسلامية، بحضور وزير الخارجية ألبرت رامدين، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية سورينام.

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واستعرض الجبير خلال اللقاء جهود المملكة في خدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام، مؤكدًا سياسة المملكة الثابتة والراسخة في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.