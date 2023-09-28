مجلس النواب الأمريكي يعقد أولى جلسات عزل بايدن

بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، أولى جلسات التحقيق بشأن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويعقد مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل ثمانية أشهر وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها جو بايدن.

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واتّهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الرئيس الديمقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية والذي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس.

ويفيد الحزب الجمهوري الذي أطلق الجلسات، بأن المعلومات التي جمعها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من ثلاث لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجّلات بايدن المصرفية.