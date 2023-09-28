“الأونروا”: 11 ألف طفل فلسطيني في مخيم عين الحلوة سيحرمون من الدراسة هذا العام

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الخميس، على عدم قدرتها على فتح مدارسها للطلاب الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بسبب التبعات التي ترتبت على الاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت "الأونروا" إلى أن أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني سيحرمون من الانضمام إلى أقرانهم في بداية العام الدراسي، موضحة أن ذلك يعني أن ربع الطلاب الفلسطينيين في مدارس الوكالة سيحرمون من الدراسة هذا العام.

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الجدير بالذكر أن هناك 8 مدارس تابعة للأونروا داخل مخيم عين الحلوة تستولى عليها حاليًا المجموعات المسلحة، كما أن هناك صعوبة لاستقبال التلاميذ في المراكز التعليمية خارج المخيم.