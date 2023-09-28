“هيئة العقار”: 7 أحياء مُستفيدة من السجل العقاري في الرياض

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في مدنية الرياض والتي تشمل أحياء الغدير، والوادي، والنفل، والازدهار، والتعاون، والمروج، والمصيف، وذلك ابتداءً من 29 أكتوبر المقبل، ويستمر التسجيل حتى 29 يناير 2024م.

وأكدتْ الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام.

اقرأ أيضًا: “أرامكو” تستحوذ على حصة في “مِد أوشن” للطاقة مقابل 500 مليون دولار

وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو من خلال مراكز الخدمة، وبيَّنت الهيئة بأنَّه يشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل، وسيشمل كافة العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية .

وأشارتْ "هيئة العقار" إلى أنَّه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وإضافة إلى التقنيات الحديثة سيقوم الـمُسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيتم إصدار "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.

اقرأ أيضًا: منصة “أبشر” تُعلن عن جدولة تحديثات لأنظمتها

وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

ودعتْ الهيئة ملاَّك عقارات الأحياء السبعة المستفيدة من السجل العقاري التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل الشهر القادم، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.