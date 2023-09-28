ملك البحرين يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية، خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى ملك البحرين، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

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من جانبه حمل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.

#المنامة | استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير بالمنامة، اليوم، صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية pic.twitter.com/8Ia1Udqiyg — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 28, 2023

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى البحرين صالح العتيبي.