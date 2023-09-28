انطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة

أُقيمت أولى عروض "عالم مارفل للعروض الحية" كجزء من فعاليات جدة 2023، على مسرح صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الإثارة والحماس والمغامرة في إطار شخصيات مارفل الخارقة. يستمر العرض حتى 20 أكتوبر المقبل.

حضر العرض جمهور كبير من أهالي جدة والزوار، وشهدت الأمسية أجواءًا من الحماس والإثارة، حيث تم تقديم أكثر من 20 شخصية خارقة من عالم مارفل، بما في ذلك سبايدرمان والرجل الحديدي والرجل العنكبوت وكابتن أمريكا.

يُحاكي "عالم مارفل للعروض الحية" الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تعرفها السينما، من خلال عروض مباشرة أمام الجمهور، ويتضمن فقرات مذهلة من الألعاب البهلوانية والمناورات الجوية والفنون القتالية. كما يُظهر العرض استخدام أحدث التقنيات والروبوتات في عروض الدراجات النارية، ويأخذ الجمهور في جولة مثيرة عبر مناظر طبيعية متنوعة لعدد من المدن حول العالم.

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