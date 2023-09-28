رئيس الشيشان يناقش مع بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا

جرى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، تمت مناقشة العملية العسكرية الخاصة في الإقليم، حيث أكد قديروف للرئيس بوتين أن توجيهاته ستتم تنفيذها بنسبة 100%. أضاف قديروف أن المقاتلين يحققون تقدمًا يوميًا من خلال اسرهم لجنود العدو وتدمير معداتهم، مشيرًا إلى أن دبابات العدو لا تشكل تهديداً.

وأكد قديروف للرئيس بوتين قائلاً: "إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%". وأشار إلى شراء أكثر من 1000 وحدة من المعدات، بما في ذلك أكثر من 100 مركبة مدرعة، للمقاتلين الشيشان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وأضاف قديروف أنه تم تشكيل خمسة أفواج وثلاث كتائب في جمهورية الشيشان منذ بداية العملية العسكرية. شدد على أن هذه هي قضيتهم المشتركة وأنه يجب عليهم أن ينجحوا معًا، مشيرًا إلى دعم الشعب لهم.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي في الشيشان، أكد أنه لا توجد مشكلات خاصة، وقال: "لقد قمتم بحل هذه المشكلات منذ وقت طويل، والآن هناك قضايا اقتصادية تحتاج إلى مساعدتكم، كما هو الحال دائماً".

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