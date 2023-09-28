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المرور: ضبط 1790 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

28 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
المرور السعودي
المرور السعودي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الخميس، ضبط 1790 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكّدت في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن ذلك جاء ضمن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت: "تم ضبط 1790 مركبة في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

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