المرور: ضبط 1790 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الخميس، ضبط 1790 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة
#المرور_السعودي pic.twitter.com/WhqTB4G8lt
— المرور السعودي (@eMoroor) September 28, 2023
وأكّدت في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن ذلك جاء ضمن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت: "تم ضبط 1790 مركبة في جميع مناطق المملكة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
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