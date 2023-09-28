إيطاليا: لا أحد يشن حرباً على المنظمات غير الحكومية

أوضح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال لقاء صحفي في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أن جمعيات الإنقاذ البحري التي تعمل في البحر المتوسط لا يجب أن تكون "مغناطيساً" يجذب المهاجرين إلى أوروبا.

وأضاف تاياني أنه لا أحد يشن حرباً على المنظمات غير الحكومية، وأنما يتعلق الأمر بضرورة عدم جعل هذه الجمعيات مغناطيساً لجذب المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أنها علمت بـ"دهشة" بمبادرة الحكومة الألمانية لتمويل الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال المهاجرين في البحر المتوسط وفي إيطاليا، وذلك في رسالة كتبتها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس هذا الأسبوع.