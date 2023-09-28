وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة النرويجي السعودي

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع الطاولة المستديرة النرويجي السعودي الذي عُقد اليوم في العاصمة أوسلو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة النرويج.

وأكّد في كلمة ختامية، أهمية التعاون المشترك الذي يكفل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين جهات القطاع الخاص في البلدين، وجذب الفرص الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن السعي المتواصل نحو تطوير الحلول المستدامة وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الصلة.