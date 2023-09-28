الرياض تحتضن مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة

تحتضن الرياض مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة، لأول مرة في الشرق الأوسط بنسخته العاشرة، والذي سينطلق في منتجع نوفا بالعاصمة الرياض، بتاريخ 11‏ أكتوبر 2023م، ولمدة أربعة أيام.

وسيتضمّن المهرجان الذي يقام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بطولة منيفة للخيل سعودية الأصل والمنشأ؛ وهي البطولة الأولى بالمهرجان التي ستقام بتاريخ 11 أكتوبر، وبطولة العالم لجمال الخيل العربية للسلالة المصرية في نسختها العاشرة، بمشاركة أكثر من عشرين دولة حول العالم.

وأكّد عماد آل رشيد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن الاستعدادات جاهزة لاستقبال زواره والمشاركين فيه من أكبر الإسطبلات والمرابط العالمية والمحلية المهتمة ببطولات الخيل العربية الأصيلة. وأضاف: أننا نستهدف جميع شرائح المجتمع لنشر ثقافة الفروسية التي تعتبر هي الامتداد للموروث العربي الأصيل وتاريخ الآباء والأجداد.

ويستهدف المهرجانُ آلافَ الزوار يوميًّا من مختلف الأعمار، بعد الاستعداد لاستقبالهم وتوفير الأجواء الترفيهية والحماسية لهم، متضمنًا المهرجان العديدَ من الفعاليات المصاحبة؛ كالمعرض الخاص، والعرض الحر، وعرض هوية الفارس العربي، ومزاد للخيل العربية الأصيلة، والأوبريت العالمي الذي يجمع مجموعة من الفنانين على مستوى العالم، والجوائز القيمة التي ستكون بانتظار المشاركين بالمسابقات الخاصة للمهرجان.