شرط تركي آل الشيخ للتنازل عن ملعب “بوليفارد هول” إلى الهلال

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الخميس، عن شرطه الوحيد للتنازل عن ملعب "بوليفارد هول"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وطالب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، جماهير نادي الهلال، بتحويل هاشتاج "BigTime#" وهو شعار "Slogan" موسم الرياض؛ ليصبح الترند رقم 1 عالميًا.

جمهور الهلال… هاشتاق #BigTime هو شعار (slogan) موسم الرياض، إذا شفت الهاشتاق ترند بيسهل كثير المفاوضات مع فهد بن نافل على الملعب، ولو صار الهاشتاق ترند اول عالمي بيكون مفاجاءه🤷🏻‍♂️😎🇸🇦❤️ pic.twitter.com/vccUwRkQss — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2023

وكان جمهور الأزرق قد طالب منذ ساعات بتخصيص ملعب "بوليفارد هول"، والمملوك للهيئة العامة للترفيه، لاستقبال مباريات الفريق الأزرق، والذي لا يملك استاد خاص به، حتى الآن.

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