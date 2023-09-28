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شرط تركي آل الشيخ للتنازل عن ملعب “بوليفارد هول” إلى الهلال

28 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الخميس، عن شرطه الوحيد للتنازل عن ملعب "بوليفارد هول"، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وطالب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، جماهير نادي الهلال، بتحويل هاشتاج "BigTime#" وهو شعار "Slogan" موسم الرياض؛ ليصبح الترند رقم 1 عالميًا.

وكان جمهور الأزرق قد طالب منذ ساعات بتخصيص ملعب "بوليفارد هول"، والمملوك للهيئة العامة للترفيه، لاستقبال مباريات الفريق الأزرق، والذي لا يملك استاد خاص به، حتى الآن.

 

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