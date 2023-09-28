بايدن يحذر من وجود حركة متطرفة تابعة للحزب الجمهوري

أصدر الرئيس جو بايدن تحذيرات جديدة بشأن التهديدات المستمرة للديمقراطية الأمريكية في خطاب ألقاه اليوم الخميس.

حذر بايدن من وجود حركة متطرفة تابعة للحزب الجمهوري، والتي لا تشترك في المعتقدات الأساسية للديمقراطية الأمريكية.

كما أشار إلى أن هذه الحركة تمثل تهديدًا خطيرًا للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية، وقد أكد أنه إذا تم تنفيذ أجندتها المتطرفة، فسيتم تغيير مؤسسات الديمقراطية الأمريكية بشكل أساسي. وأضاف أن الحزب الجمهوري يخضع للترهيب من قبل هذه الحركة المتطرفة.

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