أخبار دوليّة

ترامب يقاضي عميلا سابقًا في “MI6” بعد اتهامه بالتواطؤ مع روسيا

29 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
صورة ترامب الجنائية
صورة ترامب الجنائية

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل ذي الصلة بتحقيق فاشل في علاقة بين ترامب وروسيا.

وحسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية نقلاً عن وثائق المحكمة وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2016، قامت السلطات الأمريكية، بالاعتماد على ملف ستيل، بالتحقيق في رواية "تواطؤ" ترامب مع روسيا، لكنها في النهاية لم تتمكن من إثبات أي شيء.

وقالت الصحيفة: "الرئيس الأمريكي السابق قرر رفع دعوى قضائية لحماية بيانات شركة الاستشارات "أوربيس بيزنس إنتيليجنس" ومؤسسها كريستوفر ستيل.

 

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