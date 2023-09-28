الشباب يحتفل بيوبيله الماسي بمواجهة روما في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن نادي الشباب سيحتفل بيوبيله الماسي بخوض مباراة ودية مع روما الإيطالي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "جمهور نادي الشباب … شيخ الأندية … في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي بمباراة مع نادي روما الإيطالي … بالتوفيق إن شاء الله".

ويحتفل الشباب بذكرى تأسيسه 75 بمواجهة روما خلال موسم الرياض الشهر المقبل.

وخسر روما 4-1 خارج ملعبه أمام جنوة ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الخميس.