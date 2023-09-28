هزيمة ثقيلة لروما برباعية أمام جنوه بالدوري الإيطالي

تعرض روما لهزيمة ثقيلة على يد مضيفه جنوه 1 / 4 ، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتجمد رصيد روما، الذي تعرض للخسارة الثالثة له هذا الموسم، عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

على الجانب الأخر، رفع جنوه رصيده إلى سبع نقاط ليصعد إلى المركز الحادي عشر.

وتقدم جنوه في الدقيقة الخامسة عن طريق ألبرت جودمنسن، قبل أن يدرك برايان كريستانتي التعادل لروما في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل ماتيو ريتيجي الهدف الثاني لجنوه، قبل أن يضيف زميله مورتن ثورسبي الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 81، سجل جونيور ميسياس الهدف الرابع لجنوه، الذي نجح في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.