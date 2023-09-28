رابطة الدوري الإسباني: أؤيد هبوط برشلونة إذا أدين بالفساد

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه يؤيد هبوط برشلونة في حالة إدانته بالفساد الرياضي.

وقامت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس بتفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، بأمر من قاضي التحقيق في "قضية نيجريرا"، الذي أمر أيضا بتوجيه تهمة الرشوة لبرشلونة.

وبرر القاضي اتهام برشلونة بجريمة الرشوة بشكوكه في أن النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام ونجله حصلا على مدفوعات من النادي الكتالوني لمدة 18 عامًا مقابل الحصول على "تأثيرات التحكيم المرغوبة" من قبل النادي، والتي تنطوي على "معاملة غير متساوية" لبقية الفرق.

وقال تيباس لصحيفة "ماركا": "يجب أن أرى الحجة المتعلقة باتهام برشلونة بالرشوة، ويجب أن أقوم بتقييم الأمر قانونيًا كمحام.. تفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام جاء نتيجة لأن رابطة الدوري الإسباني طلبت من الاتحاد اعتماد سلسلة من الإجراءات للمحكمة".