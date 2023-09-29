مستشار دقلو: وفد الدعم السريع لم يغادر جدة ومستعدون لاستئناف المفاوضات

قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، إن الوفد الممثل للدعم السريع لم يغادر جدة.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حول استعداد وفد الجيش للعودة إلى منبر جدة إذا تلقى دعوة لاستئناف المفاوضات.

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وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع، أن الذي غادر جدة هو وفد الجيش وليس وفدهم، مضيفًا: "ملتزمون بمنبر جدة منذ بدايته حتى الآن، ولا يزال وفدنا هناك، نحن لم نغادر المنبر هم الذين غادروه، ومتى عادوا إلى للحوار فنحن مستعدون للعودة للمفاوضات من حيث توقفت".

وأعرب عزت عن اعتقاده بضرورة منبر جدة من أجل التوصل إلى حلول للقضايا الإنسانية، متابعًا: القضايا معروفة، ومن الممكن التوصل إلى وقف إطلاق نار يسمح ببدء عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في السودان.

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وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع: "منبر جدة ليس لوقف إطلاق النار فقط، نحن اتفقنا على قضايا تتعلق بالملف الإنساني وتوصيل الإغاثة، وقدمنا مقترحات في هذا الشأن".

وعن إمكانية تشكيل حكومة في الخرطوم: "هذا الأمر سيكون ممكنا في ظروف معينة"، موضحًا: "إذا كان الطرف الآخر يريد أن يمارس أي شكل من أشكال سلطة سيادية باسم السودان ويشكل حكومة لفرض أمر واقع ليتم التعامل معها، فإن هذا الأمر سيقود حتما إلى حكومة أخرى".

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