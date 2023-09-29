بوليفارد هول.. ملعب الهلال الجديد مقابل 40 مليونا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الاتفاق مع إدارة نادي الهلال، على تخصيص ملعب "بوليفارد هول" لخوض مباريات الأزرق وتسميته بـ"Kingdom Arena" (المملكة أرينا).

وأوضح تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي على "إنستجرام" أن الهلال نال حق استخدام الملعب مقابل 40 مليون ريال سنويًا مع فترة سماح 6 أشهر.

وقال: "الشكر للأمير الوليد بن طلال الذي تكفل بدفع 25 مليون ريال لتسمية الملعب بـKingdom Arena".

وأضاف آل الشيخ خلال مقطع فيديو قصير جمعه مع فهد بن نافل: "اتفقنا على كافة التفاصيل وتبقى لإدارة الهلال تنفيذ اشتراطات الرابطة والاتحاد الآسيوي".

وأتم رئيس هيئة الترفيه تصريحاته بالإشارة إلى الاتفاق مع إدارة نادي الهلال على استخدام الهيئة للملعب خلال فراغه.

ويتسع الملعب لـ 26 آلف متفرج، ويبلغ طوله 105، وارتفاعه 47، وعرضه 68.

ويضم الملعب العديد من المرافق المميزة مثل 20 كابينة VIP، ومنصة تتسع لـ350 شخصاً.

وعلق فهد بن نافل رئيس النادي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "محيط الرعب من جديد".