آل الشيخ يعلن عن مباراة تجمع الشباب وروما

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن مباراة تجمع فريق الشباب مع روما الإيطالي ضمن فعاليات موسم الرياض، بمناسبة اليوبيل الماسي للنادي العاصمي.

وينطلق موسم الرياض في شهر أكتوبر المقبل ويستمر عدة شهور، بفعاليات فنية ورياضية وترفيهية عديدة.

وكتب آل الشيخ في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "جمهور نادي الشباب، شيخ الأندية، في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي بمباراة مع نادي روما الإيطالي، بالتوفيق إن شاء الله".

جمهور نادي الشباب … شيخ الاندية … في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي بمباراة مع نادي روما الايطالي … بالتوفيق ان شاءالله 🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2023

وكان رئيس هيئة الترفيه أوضح في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي: "ضمن اهتماماتنا احتفال نادي الشباب باليوبيل الماسي لـ75 سنة، وندرس استضافة نادي عالمي يلعبون معه".

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب وروما في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وذلك في الأيام الأولى من انطلاق موسم الرياض بشكل رسمي.