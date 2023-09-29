ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري في باكستان إلى 52 قتيلًا

أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف اليوم تجمعًا دينيًا، في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، إلى 52 قتيلًا، بينهم عدد من رجال الشرطة.

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فيما أصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة جراء الهجوم، حيث هرعت فرق الإغاثة إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

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وأوضح قائد الشرطة المحلية، جاويد لهري، أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انتحارياً فجر نفسه، بالقرب من سيارة للشرطة كانت متواجدة في مكان تجمع فيه سكان المنطقة، فيما أكد مدير إدارة الصحة في مدينة "مستونج" عبدالرزاق شاهي أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين.

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