القبض على 7 أشخاص لتجسيدهم مهمات رجال الأمن بشكل غير لائق

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 7 أشخاص جسدوا مهمات رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية غير لائقة في محل تجاري، وأحالتهم إلى النيابة العامة.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يجسدون مهمات رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شرطة المنطقة قبضت عليهم، وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والتشادية.

وقال المتحدث: تبين من إجراءات الاستدلال قيامهم بذلك لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.