أنس جابر تبلغ نهائي بطولة نينغبو للتنس

تأهلت المصنفة السابعة عالميا التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة نينغبو لسيدات التنس من فئة 250 نقطة وذلك بعد الفوز على الأرجنتينية ناديا بودروسكا .

وحققت أنس جابر الفوز على منافستها الأرجنتينية بمجموعتين لواحدة 6/3 1/6 و 6/2 لتواجه غدا الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا.

وتأهلت المصنفة السابعة عالميا التونسية أنس جابر الى نصف نهائي بطولة نينغبو لسيدات التنس من فئة 250 نقطة بعد فوزها على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين لواحدة 7/5 4/6 و 6/1 .

ويعد هذا النهائي الثالث للبطلة التونسية لأنس جابر هذا الموسم.

Digging deep over three sets again 💪

Top seed @Ons_Jabeur advances to the Ningbo final with victory over Podoroska!#NingboOpen pic.twitter.com/8ccuVC5QSg

— wta (@WTA) September 29, 2023