أنس جابر تبلغ نهائي بطولة نينغبو للتنس

تأهلت المصنفة السابعة عالميا التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة نينغبو لسيدات التنس من فئة 250 نقطة وذلك بعد الفوز على الأرجنتينية ناديا بودروسكا .

وحققت أنس جابر الفوز على منافستها الأرجنتينية بمجموعتين لواحدة 6/3 1/6 و 6/2 لتواجه غدا الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا.

وتأهلت المصنفة السابعة عالميا التونسية أنس جابر الى نصف نهائي بطولة نينغبو لسيدات التنس من فئة 250 نقطة بعد فوزها على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين لواحدة 7/5 4/6 و 6/1 .

ويعد هذا النهائي الثالث للبطلة التونسية لأنس جابر هذا الموسم.

Digging deep over three sets again 💪 Top seed @Ons_Jabeur advances to the Ningbo final with victory over Podoroska!#NingboOpen pic.twitter.com/8ccuVC5QSg — wta (@WTA) September 29, 2023

ونجحت قبلها أنس جابر في التأهل إلى ربع نهائي بطولة نينغبو الصينية بعدما فازت على الألمانية تامارا كوبراتش بمجموعتين متتاليتين 6/3 و 6/2 .

وتأهلت قبلها إلى ثمن نهائي البطولة بعد تخطيها الفرنسية ديان باري بمجموعتين متتاليتين 7/6 و 7/5 .

وشاركت أنس جابر مؤخرا في بطولة جوادالاخارا حيث ودعت التونسية البطولة من ثمن النهائي بعد الخسارة امام الإيطالية مارتينا تريفزان المصنفة 54 عالميا، التي فازت بمجموعتين لواحدة 6/7 7/5 6/3 .

وتجاوزت المباراة 3 ساعات حيث كانت أنس جابر حسمت المجموعة الأولى قبل أن تخسر مجموعتين متتاليتين، لتتأهل اللاعبة الإيطالية إلى ربع نهائي بطولة جوادالاخارا للسيدات.