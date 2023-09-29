المملكة تستضيف المؤتمر الـ17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط

تستضيف المملكة الأحد القادم في العاصمة الرياض، المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023م، الذي ينظمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء", بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بمشاركة 20 دولة.

ويأتي المؤتمر بمشاركة الدول الأعضاء للمنظمة بالشرق الأوسط، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الصحة الحيوانية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.

ويهدف المؤتمر على مدى خمسة أيام إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميًا، وتحليل الوضع الصحي الوبائي الإقليمي للدول الأعضاء، ومراجعة واستعراض التحديثات لمدونة صحة حيوانات اليابسة وصحة الأحياء المائية، والتعاون بنهج الصحة الواحدة بين الصحة الحيوانية والصحة العامة وخدمات حماية البيئة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية.

يذكر أن المؤتمر يعمل على تقديم التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز قدرات الخدمات البيطرية إقليميًا وعالميًا.