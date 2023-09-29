نيمار يعود لتشكيل الهلال في ديربي الرياض أمام الشباب

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تشكيل الفريق لخوض مباراة الشباب في ديربي الرياض ضمن دوري روشن للمحترفين.

ويلعب الهلال ضد ضيفه الشباب عند الساعة 09:00 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد" في قمة الجولة الثامنة من المسابقة.

ويعود نيمار دا سيلفا لتشكيل الهلال بعد غيابه عن مباراة الجبلين التي أقيمت يوم الإثنين الماضي في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب الإرهاق.

وفاز الهلال بهدف في مباراة الجبلين.

تشكيل الهلال لمباراة الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش.