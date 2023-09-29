كاراسكو وبانيجا أساسيان مع الشباب في ديربي الرياض أمام الهلال

أعلن خوان براون، مدرب الشباب، تشكيل الفريق لمباراة ديربي الرياض التي تجمع الفريق بعد قليل مع الهلال في دوري روشن للمحترفين.

ويحل الشباب ضيفًا على الهلال بملعب "الأمير فيصل بن فهد" في قمة الجولة الثامنة من المسابقة.

ويحتل الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، مقابل 17 نقطة للهلال في المركز الرابع.

ويدفع براون بالقوة الضاربة للفريق، والمتمثلة في البلجيكي يانيك كاراسكو، والأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا، إضافة إلى المحترف المغربي رومان سايس.

في المقابل، يجلس فهد المولد على دكة البدلاء.

تشكيل الشباب لمباراة الهلال

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، ياجو سانتوس، رومان سايس، محمد حربوش.

خط الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، هتان باهبري.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، حبيب ديالو.